Директор ЗАЭС Черничук: атаки ВСУ могут привести к аварии на станции

Глава ЗАЭС заявил о риске аварии Директор ЗАЭС Черничук: атаки ВСУ могут привести к аварии на станции

Москва22 окт Вести.Регулярные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут привести к аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом предупредил глава станции Юрий Черничук.

По его словам, последствия катастрофы будут сравнимы с "Чернобылем" в 1986 году и "Фукусимой" в 2011-м.

Это практически последний барьер на пути к возникновению аварийных ситуаций, которые по последствиям могут быть сравнимы с авариями, которые произошли в 1986 году прошлого века на Чернобльской станции СССР и в 2011 году на станции "Фукусима" сказал Черничук в ходе международного телемоста

Из-за постоянных атак ВСУ происходят блэкауты, ЗАЭС с начала конфликта уже 26 раз теряла внешнее электроснабжение, добавил он.

Ранее Черничук заявил, что ВСУ развернули охоту на персонал ЗАЭС. Он указал, что 21 октября от ударов киевского режима погиб одиннадцатый сотрудник станции. Это был водитель автобуса, который возил сотрудников на станцию.