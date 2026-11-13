Ртищев: ВСУ стали чаще бить по критическим объектам Запорожской АЭС “Красная звезда”: ВСУ стали чаще атаковать критические объекты ЗАЭС

Москва13 ноя Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще бить по критически важным объектам Запорожской АЭС, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев в интервью газете "Красная звезда".

Со стороны вооруженных сил Украины возросла интенсивность атак на критически важные объекты Запорожской АЭС сказал Ртищев

Под огонь, по его словам, также попадает мирное население, которое обеспечивает работу станции.

Ртищев подчеркнул, что подразделения войск РХБЗ защиты готовы к реагированию и локализации возможных аварийных ситуаций, несмотря на постоянную опасность.

Ранее стало известно, что ВСУ убили сотрудника Запорожской АЭС в его доме в Энергодаре, где он отдыхал после смены. Отмечается, что с апреля текущего года станция потеряла уже 15 сотрудников.