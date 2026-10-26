Захарова раскрыла цель ударов ВСУ по Запорожской АЭС Захарова: Киев стремится создать на Запорожье зону радиационного заражения

Москва26 окт Вести.Киевские власти целенаправленно бьют по Запорожской АЭС и Энергодару, чтобы создать на Запорожье зону радиационного заражения и добиться как можно большего числа жертв. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Текст опубликован на сайте МИД РФ.

По ее словам, возглавляемый Владимиром Зеленским киевский режим, намеренно усилил удары по Запорожской АЭС, стремясь дестабилизировать работу станции. Удары также наносятся по гражданским объектам, таким как художественная школа и пожарно-спасательная часть МЧС России, отметила Захарова.

Подобные преступные действия наглядно демонстрируют, что единственная истинная задача Владимира Зеленского и его хунты – приумножить количество жертв и создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье сказала официальный представитель МИД РФ

Захарова добавила, что, несмотря на обстрелы и попытки киевского режима запугать людей, сотрудники станции героически продолжают выполнять свои служебные обязанности.

Ранее Мария Захарова заявила, что спонсоры Киева создают радиационную угрозу в Европе, поддерживая удары по Запорожской АЭС.