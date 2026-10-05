Москва призывает руководство МАГАТЭ осудить преступные удары ВСУ по ЗАЭС Захарова: призываем МАГАТЭ осудить действия киевского режима в отношении ЗАЭС

Москва5 окт Вести.В Международном агентстве по атомной энергии должны немедленно выступить с осуждением преступных действий киевского режима против Запорожской атомной электростанции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что Украина своими действиями создает опасность ядерной аварии. По мнению Захаровой, продолжающиеся атаки на ЗАЭС и прилегающую инфраструктуру раскрывают террористическую сущность киевского режима.

Призываем руководство МАГАТЭ решительно осудить преступные действия Киева и его спонсоров подчеркнула Захарова

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ погиб водитель, доставлявший груз для нужд атомной станции. Также были подтверждены факты обстрела с украинской стороны производственных зданий ЗАЭС.