Москва5 октВести.Украинский беспилотник атаковал "Газель", которая перевозила груз для нужд Запорожской АЭС, погиб водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
Отмечается, что трагедия произошла 4 октября.
В районе Мелитополя беспилотник атаковал автомобиль «Газель», следовавший в Энергодар с грузом для нужд Запорожской АЭС. Водитель погиб. Машина полностью выгореласказано в сообщении
Ранее в ЗАЭС сособщали об атаке укранских БПЛА на здание переработки радиоактивных отходов, а также лабораторно-бытовой корпус № 2. В результате произошедшего никто не пострадал.