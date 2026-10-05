Москва5 октВести.Украинский беспилотник атаковал "Газель", которая перевозила груз для нужд Запорожской АЭС, погиб водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Отмечается, что трагедия произошла 4 октября.

В районе Мелитополя беспилотник атаковал автомобиль «Газель», следовавший в Энергодар с грузом для нужд Запорожской АЭС. Водитель погиб. Машина полностью выгорела

сказано в сообщении

Ранее в ЗАЭС сособщали об атаке укранских БПЛА на здание переработки радиоактивных отходов, а также лабораторно-бытовой корпус № 2. В результате произошедшего никто не пострадал.