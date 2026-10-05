Водитель, доставлявший груз для Запорожской АЭС, погиб при атаке ВСУ БПЛА атаковал "Газель", доставлявшую груз для ЗАЭС, погиб водитель

Москва5 окт Вести.Украинский беспилотник атаковал "Газель", которая перевозила груз для нужд Запорожской АЭС, погиб водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Отмечается, что трагедия произошла 4 октября.

В районе Мелитополя беспилотник атаковал автомобиль «Газель», следовавший в Энергодар с грузом для нужд Запорожской АЭС. Водитель погиб. Машина полностью выгорела сказано в сообщении

Ранее в ЗАЭС сособщали об атаке укранских БПЛА на здание переработки радиоактивных отходов, а также лабораторно-бытовой корпус № 2. В результате произошедшего никто не пострадал.