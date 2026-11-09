Сотрудник ЗАЭС погиб при атаке дрона по дороге на работу

Дрон ВСУ убил работника ЗАЭС по пути на работу Сотрудник ЗАЭС погиб при атаке дрона по дороге на работу

Москва9 ноя Вести.Электрослесарь Запорожской АЭС погиб в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщается в заявлении, опубликованном в официальном канале ЗАЭС в MAX.

ЧП произошло утром в понедельник, 9 ноября, в тот момент, когда сотрудник ехал на автомобиле на работу.

Он ехал на свою смену. Впереди был обычный рабочий день - обязанности, задачи, коллеги, которые его ждали. Теперь в нашем коллективе еще одна невосполнимая потеря говорится в публикации

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в результате ударов по Запорожской области погибли три человека, еще один был ранен.