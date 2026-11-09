Москва9 нояВести.Электрослесарь Запорожской АЭС погиб в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщается в заявлении, опубликованном в официальном канале ЗАЭС в MAX.
ЧП произошло утром в понедельник, 9 ноября, в тот момент, когда сотрудник ехал на автомобиле на работу.
Он ехал на свою смену. Впереди был обычный рабочий день - обязанности, задачи, коллеги, которые его ждали. Теперь в нашем коллективе еще одна невосполнимая потеряговорится в публикации
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в результате ударов по Запорожской области погибли три человека, еще один был ранен.