12 сотрудников ЗАЭС погибли в результате атак ВСУ с апреля 2026 года

Число погибших из-за атак ВСУ сотрудников ЗАЭС с апреля достигло 12 12 сотрудников ЗАЭС погибли в результате атак ВСУ с апреля 2026 года

Москва31 окт Вести.Число сотрудников Запорожской АЭС, погибших в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с апреля 2026 года, выросло до 12, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

В четверг, 29 октября, украинский беспилотник атаковал сварщика – сотрудника ЗАЭС, который направлялся на работу на электросамокате. Мужчина погиб, сообщили на станции.

Это уже двенадцатый сотрудник Запорожской АЭС, который погиб с апреля 2026 года в результате атак ВСУ сказала Яшина

Она добавила, что госкорпорация "Росатом" и Запорожская АЭС окажут помощь семье погибшего.

21 октября пресс-служба станции сообщила об атаке украинского беспилотника на автобус, предназначенный для перевозки персонала ЗАЭС. В результате удара погиб водитель. Он стал 11-м сотрудником станции, погибшим в результате атак ВСУ.

В середине июля при атаке украинского беспилотника на легковой автомобиль погибли главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и водитель. Еще один работник станции получил ранения.