Два человека погибли при атаке на Запорожскую область, среди них сотрудница ЗАЭС

В Запорожской области при атаке погибли два человека, среди них сотрудница ЗАЭС Два человека погибли при атаке на Запорожскую область, среди них сотрудница ЗАЭС

Москва3 ноя Вести.Два человека погибли при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожской области, среди жертв – сотрудница ЗАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал движущийся гражданский автомобиль. Погибли два человека. Одна из погибших - сотрудница, работающая на Запорожской АЭС говорится в сообщении АЭС в мессенджере МАХ

Там отметили, что за последние две недели в результате действий киевских боевиков погибли трое сотрудников станции, с начала апреля 2026 года – 13 человек.

Коллектив станции выразил соболезнования родным и близким погибших.