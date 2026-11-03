Москва3 нояВести.Два человека погибли при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожской области, среди жертв – сотрудница ЗАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал движущийся гражданский автомобиль. Погибли два человека. Одна из погибших - сотрудница, работающая на Запорожской АЭСговорится в сообщении АЭС в мессенджере МАХ
Там отметили, что за последние две недели в результате действий киевских боевиков погибли трое сотрудников станции, с начала апреля 2026 года – 13 человек.
Коллектив станции выразил соболезнования родным и близким погибших.