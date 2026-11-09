В Запорожской области при атаках БПЛА за сутки один человек ранен и трое погибли

Три человека погибли и один ранен при атаках БПЛА в Запорожской области за сутки В Запорожской области при атаках БПЛА за сутки один человек ранен и трое погибли

Москва9 ноя Вести.Три человека погибли и один ранен в результате целенаправленных атак ВСУ по мирным населенным пунктам и гражданским объектам Запорожской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор региона Евгений Балицкий.

Мужчина 1969 года рождения погиб при атаке БПЛА противника на легковой автомобиль в Васильевском муниципальном округе. Женщина 1966 года рождения получила ранения, ей оказывают медпомощь.

К сожалению, три человека погибли, один ранен говорится в публикации

В Приморском муниципальном округе при обстреле гражданского грузового автомобиля погиб водитель.

В Энергодаре в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю погиб мужчина 1967 года рождения, сообщил губернатор Запорожской области.

На местах работают оперативные службы, предупредил Балицкий.