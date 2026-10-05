Москва5 октВести.Запад потакает украинским провокациям против Запорожской атомной стации, снабжая ВСУ оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с продолжающимися атаками на ЗАЭС.
Дипломат особо отметила, что Запад готов идти на любые шаги, в том числе и поддерживать террористические методы, чтобы добиться своих целей.
Активизация Киевом обстрелов ЗАЭС стала возможной из-за отсутствия должной реакции на такие действия со стороны государств Запада, фактически потакающих осуществлению новых нападений и провокаций и продолжающих снабжать Украину оружиемдобавила Захарова
Также она сообщила, что 4 октября украинская армия запустила ударный беспилотник по зданию лабораторно-бытового комплекса ЗАЭС, который находится всего в 200 метрах от энергоблоков.
Кроме того, всего за один день ВСУ дважды обстреливали здание, где перерабатываются радиоактивные отходы.