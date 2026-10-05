Захарова предостерегла Запад от поставок оружия киевскому режиму МИД РФ: поставки Западом оружия способствуют новым провокациям Киева против ЗАЭС

Москва5 окт Вести.Запад потакает украинским провокациям против Запорожской атомной стации, снабжая ВСУ оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с продолжающимися атаками на ЗАЭС.

Дипломат особо отметила, что Запад готов идти на любые шаги, в том числе и поддерживать террористические методы, чтобы добиться своих целей.

Активизация Киевом обстрелов ЗАЭС стала возможной из-за отсутствия должной реакции на такие действия со стороны государств Запада, фактически потакающих осуществлению новых нападений и провокаций и продолжающих снабжать Украину оружием добавила Захарова

Также она сообщила, что 4 октября украинская армия запустила ударный беспилотник по зданию лабораторно-бытового комплекса ЗАЭС, который находится всего в 200 метрах от энергоблоков.

Кроме того, всего за один день ВСУ дважды обстреливали здание, где перерабатываются радиоактивные отходы.