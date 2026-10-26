МИД РФ о ЗАЭС: Зеленский хочет создать зону радиационного заражения в Запорожье Захарова: задача Зеленского – создать зону радиационного заражения в Запорожье

Москва26 окт Вести.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг ЗАЭС, заявила, что действия украинских властей направлены на увеличение числа жертв и создание зоны радиационного заражения в Запорожской области.

По утверждению дипломата, Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Энергодару. Так, по словам Захаровой, в начале недели под атаки попали художественная школа и пожарно-спасательная часть МЧС России. Дипломат расценила это как попытку запугать персонал станции и дестабилизировать работу энергообъекта.

Истинная задача В. Зеленского и его хунты – приумножить количество жертв и создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье подчеркнула Захарова

Представитель МИД также раскритиковала международные структуры, прежде всего МАГАТЭ, за сдержанную реакцию и отсутствие прямых обвинений в адрес Украины. По ее словам, Россия продолжает информировать международное сообщество о происходящем и принимать меры для защиты станции и жителей Энергодара.

Ранее мэр города-спутника ЗАЭС Энергодара Максим Пухов заявил, что населенный пункт находится на грани гуманитарной катастрофы из-за атак ВСУ на инфраструктуру.

До этого директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что боевики ВСУ развернули охоту на персонал атомной станции. По его мнению, украинские боевики проводят кампанию по запугиванию сотрудников АЭС. Черничук также сообщал, что регулярные атаки ВСУ могут привести к аварии на ЗАЭС.