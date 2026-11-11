ВСУ убили сотрудника Запорожской АЭС в его доме в Энергодаре Сотрудник Запорожской АЭС погиб в собственном доме в результате атаки ВСУ

Москва11 ноя Вести.В Энергодаре минувшей ночью погиб еще один работник Запорожской атомной электростанции. Его убили в собственном доме, где он отдыхал после смены. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС на платформе MAX.

Отмечается, что с апреля текущего года станция потеряла уже 15 сотрудников.

В Энергодаре погиб еще один сотрудник Запорожской АЭС. С апреля этого года это уже пятнадцатый убитый работник станции. Наш коллега был убит ночью в собственном доме говорится в публикации

ВСУ не прекращают обстрелы жилых домов Энергодара и окрестных сел. Удары продолжаются и по ночам, когда люди спят, а их жилье превращается в цель.

На ЗАЭС напомнили: безопасность станции напрямую зависит от того, как живется Энергодару, и держится она прежде всего на людях. Им необходимо отдыхать после смены и знать, что их семьи в безопасности. Атакуя город атомщиков, киевский режим сознательно создает угрозу ядерной безопасности, подчеркнули в пресс-службе станции.

Руководство ЗАЭС выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что для всего коллектива это тяжелая и невосполнимая утрата.