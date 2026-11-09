Москва9 нояВести.За две недели от ударов ВСУ погибли четыре сотрудника Запорожской АЭС, всего с апреля 2026 года погибли 14 работников станции. Об этом сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
У нас очередной убитый сотрудник Запорожской АЭС. Человек скончался на месте. И без того трагичное событие становится из ряда вон выходящим, если учитывать, что это уже четвертый погибший сотрудник ЗАЭС за две недели. И 14-й с апреля, когда началась эскалация вокруг Запорожской АЭСсказал Лихачев, его слова привел Росатом
Утром 9 ноября электрослесарь Запорожской АЭС погиб при ударе беспилотника ВСУ. В этот момент сотрудник ехал на машине на работу.