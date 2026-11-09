Лихачев заявил, что за две недели от ударов ВСУ погибли четыре сотрудника ЗАЭС

Лихачев: четыре сотрудника ЗАЭС погибли от ударов ВСУ за две недели Лихачев заявил, что за две недели от ударов ВСУ погибли четыре сотрудника ЗАЭС

Москва9 ноя Вести.За две недели от ударов ВСУ погибли четыре сотрудника Запорожской АЭС, всего с апреля 2026 года погибли 14 работников станции. Об этом сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

У нас очередной убитый сотрудник Запорожской АЭС. Человек скончался на месте. И без того трагичное событие становится из ряда вон выходящим, если учитывать, что это уже четвертый погибший сотрудник ЗАЭС за две недели. И 14-й с апреля, когда началась эскалация вокруг Запорожской АЭС сказал Лихачев, его слова привел Росатом

Утром 9 ноября электрослесарь Запорожской АЭС погиб при ударе беспилотника ВСУ. В этот момент сотрудник ехал на машине на работу.