Москва9 ноя Вести.Украина приступила к ликвидации самой главной системы ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) - персонала станции. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Достаточны ли эти темпы убийства работников атомной станции, чтобы европейские лидеры обратили свое внимание на происходящее в Энергодаре? Где тот предел, когда европейским странам станет понятно, что Украина фактически приступила к ликвидации самой главной системы ядерной безопасности ЗАЭС — тех, кто ту самую безопасность во имя благополучия Европы и обеспечивает? задался вопросами Лихачев, его слова приводит Росатом

Глава госкорпорации также поинтересовался, идет ли речь о наивности тех, кто принимает решения в интересах украинской политики, "или это сознательное желание довести ситуацию до точки, когда назад дороги уже не будет".

По словам Лихачева, за две недели от ударов украинских боевиков погибли четыре сотрудника ЗАЭС. В общей сложности, с апреля 2026 года жертвами атак со стороны ВСУ стали 14 работников станции, добавил гендиректор Росатома.