Лихачев: Запорожская АЭС работает штатно после инцидента Лихачев: ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем

Москва30 окт Вести.Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) функционирует штатно, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в комментарии РИА Новости.

Станция тем не менее работает, вчера было более 1200 человек на объекте, все под контролем сказал Лихачев

Накануне дрон ВСУ целенаправленным ударом убил ехавшего на электросамокате сотрудника ЗАЭС. Как отметил Лихачев, это варварство и охота на атомщиков.

Ранее Лихачев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут охоту на сотрудников ЗАЭС.