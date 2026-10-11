Москва11 окт Вести.Росатом продолжает предоставлять Энергодару гуманитарную и финансовую помощь, несмотря на регулярные атаки беспилотников. Об этом говорится в заявлении гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева.

По словам Лихачева, обстановка на Запорожской АЭС остается рабочей, хотя атаки на транспорт станции и дорогу, соединяющую ее с Энергодаром, продолжаются.

Мы продолжаем всеми силами и возможностями поддерживать город, помогаем с подвозом продуктов, стройматериалов, проведением ремонтов и финансовой помощью подчеркнул он

Глава Росатома подчеркнул, что обеспечение безопасности Запорожской АЭС и Энергодара остается одной из приоритетных задач госкорпорации.

Он также рассказал о двух недавних инцидентах. 9 октября беспилотник уничтожил продуктовый магазин вместе с товарами, а 10 октября дрон-камикадзе взорвался рядом с медико-санитарной частью №145. По данным Росатома, целью второго удара был пищеблок учреждения.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что ВСУ продолжают атаковать дороги и транспорт около станции. По ее словам, персонал ЗАЭС может организовывать лишь разовые поставки дизельного топлива для аварийных генераторов.