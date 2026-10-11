Москва11 октВести.Росатом продолжает предоставлять Энергодару гуманитарную и финансовую помощь, несмотря на регулярные атаки беспилотников. Об этом говорится в заявлении гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева.
По словам Лихачева, обстановка на Запорожской АЭС остается рабочей, хотя атаки на транспорт станции и дорогу, соединяющую ее с Энергодаром, продолжаются.
Мы продолжаем всеми силами и возможностями поддерживать город, помогаем с подвозом продуктов, стройматериалов, проведением ремонтов и финансовой помощьюподчеркнул он
Глава Росатома подчеркнул, что обеспечение безопасности Запорожской АЭС и Энергодара остается одной из приоритетных задач госкорпорации.
Он также рассказал о двух недавних инцидентах. 9 октября беспилотник уничтожил продуктовый магазин вместе с товарами, а 10 октября дрон-камикадзе взорвался рядом с медико-санитарной частью №145. По данным Росатома, целью второго удара был пищеблок учреждения.
Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что ВСУ продолжают атаковать дороги и транспорт около станции. По ее словам, персонал ЗАЭС может организовывать лишь разовые поставки дизельного топлива для аварийных генераторов.