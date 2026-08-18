Лихачев: до мира должно дойти, что риски для ЗАЭС исходят только от ВСУ

Лихачев: до мирового сообщества дойдет, что единственный риск для ЗАЭС – это ВСУ Лихачев: до мира должно дойти, что риски для ЗАЭС исходят только от ВСУ

Москва18 авг Вести.Мировое сообщество рано или поздно поймет, что единственный ядерный риск на Запорожской АЭС исходит от киевского режима. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По его словам, после того, как это произойдет, мировые лидеры начнут делать соответствующие выводы.

Рано или поздно все-таки дойдет до мирового сообщества, что единственный риск, который сегодня есть ядерный в Запорожье, на Запорожской атомной станции - это риск бездумных безответственных действий ВСУ сказал Лихачев

Ранее Лихачев заявил, что в Энергодаре при атаке ВСУ пострадали работники ЗАЭС. Удар был нанесен, когда мирные граждане ожидали служебный транспорт.