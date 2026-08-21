Из-за атак дронов ВСУ в Энергодаре ранены два человека

Два жителя Энергодара пострадали из-за атаки ВСУ Из-за атак дронов ВСУ в Энергодаре ранены два человека

Москва21 авг Вести.Два человека были ранены в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре в результате удара дроном ВСУ, сообщил глава администрации Максим Пухов в MAX.

Он уточнил, что это произошло накануне, 20 августа во дворе многоквартирного дома по улице Центральной.

Осколками ранило двух энергодарцев 1997 и 1998 года рождения. В том числе пострадал сотрудник администрации. Два осколка — в грудь и ногу говорится в публикации

Врачи оперативно оказали пострадавшим всю необходимую помощь. По их словам, серьезной угрозы здоровью пострадавших нет.

Кроме того, в этом же районе БПЛА противника ударил в 7 этаж девятиэтажного дома. Произошло возгорание, которое жильцы потушили своими силами, сообщил Пухов.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что действия ВСУ в отношении Энергодара находятся на грани геноцида.