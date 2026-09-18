Москва18 сенВести.В пятницу, 18 сентября, ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару, сообщил в MAX глава города Максим Пухов.
Жертвой удара украинских военных стал мужчина 1966 года рождения.
Сегодня в результате артиллерийского обстрела в доме по проспекту Строителей погиб мужчина 1966 года рожденияговорится в публикации
Максим Пухов выразил соболезнования родным и близким погибшего и обратился к жителям с просьбой не подвергать себя опасности и по возможности избегать перемещений по городу.