Мужчина убит в результате удара артиллерии ВСУ по Энергодару При артиллерийском обстреле Энергодара в доме погиб мужчина

Москва18 сен Вести.В пятницу, 18 сентября, ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару, сообщил в MAX глава города Максим Пухов.

Жертвой удара украинских военных стал мужчина 1966 года рождения.

Сегодня в результате артиллерийского обстрела в доме по проспекту Строителей погиб мужчина 1966 года рождения говорится в публикации

Максим Пухов выразил соболезнования родным и близким погибшего и обратился к жителям с просьбой не подвергать себя опасности и по возможности избегать перемещений по городу.