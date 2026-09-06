Москва6 сенВести.Мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке ВСУ на рынок Энергодара, умер в больнице, сообщил мэр Максим Пухов в MAX.
По словам главы города, число пострадавших при сегодняшней атаке киевского дрона на рынок, увеличилось до 9 человек.
Мужчина 1979 года рождения, который сегодня днем был тяжело ранен при атаке на рынок, скончался в больницесказано в сообщении
Пухов подчеркнул, что врачи до последней минуты боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.
В настоящее время под наблюдением врачей находятся женщины с осколочными ранениями средней тяжести, их жизнь – вне опасности.