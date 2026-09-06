Пухов: раненый при атаке на рынок в Энергодаре скончался в больнице

Раненый при атаке ВСУ на рынок в Энергодаре мужчина умер в больнице Пухов: раненый при атаке на рынок в Энергодаре скончался в больнице

Москва6 сен Вести.Мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке ВСУ на рынок Энергодара, умер в больнице, сообщил мэр Максим Пухов в MAX.

По словам главы города, число пострадавших при сегодняшней атаке киевского дрона на рынок, увеличилось до 9 человек.

Мужчина 1979 года рождения, который сегодня днем был тяжело ранен при атаке на рынок, скончался в больнице сказано в сообщении

Пухов подчеркнул, что врачи до последней минуты боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

В настоящее время под наблюдением врачей находятся женщины с осколочными ранениями средней тяжести, их жизнь – вне опасности.