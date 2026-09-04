В Ярославской области скончался пострадавший при атаке БПЛА 28 августа

В больнице умер пострадавший при атаке дронов в Ярославской области В Ярославской области скончался пострадавший при атаке БПЛА 28 августа

Москва4 сен Вести.Пострадавший в ходе атаки беспилотников ВСУ на Ярославскую область 28 августа умер в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.

В больнице скончался пострадавший при атаке беспилотников на регион 28 августа написал Михаил Евраев

Несмотря на все усилия врачей, которые боролись за жизнь раненого на протяжении нескольких дней, травма оказалась смертельной.

Губернатор принес свои соболезнования близким погибшего и заверил, что им окажут всю возможную помощь.