Москва4 сенВести.Пострадавший в ходе атаки беспилотников ВСУ на Ярославскую область 28 августа умер в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.
В больнице скончался пострадавший при атаке беспилотников на регион 28 августанаписал Михаил Евраев
Несмотря на все усилия врачей, которые боролись за жизнь раненого на протяжении нескольких дней, травма оказалась смертельной.
Губернатор принес свои соболезнования близким погибшего и заверил, что им окажут всю возможную помощь.