Лихачев: необходим срочный ремонт оборудования для подачи электричества на ЗАЭС

Специалисты не могут отремонтировать Запорожскую ТЭС из-за атак ВСУ Лихачев: необходим срочный ремонт оборудования для подачи электричества на ЗАЭС

Москва11 окт Вести.Оборудование Запорожской тепловой электростанции нуждается в срочном ремонте – от этого зависит безопасность Запорожской атомной станции. Об этом заявил генеральный директора Росатома Алексей Лихачев.

Сейчас энергия для поддержания работы ЗАЭС поступает от тепловой электростанции через линию электропередачи "Ферросплавная".

Задача номер один – ремонт электротехнического оборудования, расположенного на территории Запорожской тепловой станции… Системы в тяжелом состоянии, прилетает со стороны ВСУ постоянно. Ремонт в такой ситуации просто невозможен, сотрудников под огонь посылать мы не имеем права. Договориться о временном прекращении огня рассчитываем в ближайшее время заявил журналистам глава Росатома

Ранее стало известно, что из-за действий ВСУ администрация Запорожской АЭС не может наладить регулярные поставки дизельного топлива для аварийных генераторов.