Москва15 окт Вести.Электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается крайне неустойчивым, существует высокая вероятность его повторной потери. Об этом заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время экскурсии по музею "АТОМ", которую он провел для зарубежных ученых.

По словам Лихачева, несколько дней назад началась работа по организации режима тишины для ремонта технологического оборудования Запорожской тепловой электростанции (ЗаТЭС).

Он пояснил, что распределительные устройства тепловой станции играют важную роль в обеспечении надежного электроснабжения Запорожской АЭС.

В условиях такой полуразрушенной инфраструктуры тепловой станции, конечно, существует очень большая вероятность постоянной потери энергоснабжения сказал он

Глава Росатома подчеркнул, что действующее энергоснабжение по линии "Ферросплавная" крайне неустойчиво и подвержено рискам.

Ранее Лихачев заявил, что специалисты не могут отремонтировать Запорожскую ТЭС из-за атак ВСУ.