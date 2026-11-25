Лихачев рассказал о состоянии на Запорожской ЗАЭС Лихачев: ЗАЭС в безопасном состоянии, все системы работают штатно

Москва25 ноя Вести.Запорожская атомная электростанция в Энергодаре находится в безопасном состоянии, все системы жизнеобеспечения работают штатно. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

Сегодня в 5:30 утра станция потеряла внешнее энергоснабжение. Сейчас работа идет по восстановлению, но все системы работают штатно, станция в безопасном состоянии сказал глава Росатома

Ранее сообщалось, что в Энергодар доставят 50 трансформаторов для решения проблем с электроснабжением. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий провел в Энергодаре рабочее совещание с главой города и директором Запорожской атомной электростанции.