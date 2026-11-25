Москва25 нояВести.Запорожская атомная электростанция в Энергодаре находится в безопасном состоянии, все системы жизнеобеспечения работают штатно. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.
Сегодня в 5:30 утра станция потеряла внешнее энергоснабжение. Сейчас работа идет по восстановлению, но все системы работают штатно, станция в безопасном состояниисказал глава Росатома
Ранее сообщалось, что в Энергодар доставят 50 трансформаторов для решения проблем с электроснабжением. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий провел в Энергодаре рабочее совещание с главой города и директором Запорожской атомной электростанции.