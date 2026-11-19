В Энергодар доставят 50 трансформаторов для решения проблем с электроснабжением Губернатор Балицкий провел совещание по проблемам электроснабжения Энергодара

Москва19 ноя Вести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий провел в Энергодаре рабочее совещание с главой города и директором Запорожской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе главы региона.

Главные темы - безопасность жителей и сотрудников станции, обеспечение стабильной работы АЭС, а также подача отопления, электричества и водоснабжения горожанам.

Мы закупили совместно с концерном Росэнергоатом за счет средств благотворительности 50 трансформаторов. Часть из них уже доставлена в город, часть ожидает в Мелитополе, пока мы их перевезем, часть - в процессе доставки из Ростова в Мелитополь. Для того, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию с электроснабжением, мы проводим работы по установке и включению еще одного трансформатора на одной из наших подстанций, эта работа должна завершиться в ближайшую неделю сообщил на совещании глава администрации Энергодара Максим Пухов

Украинские войска целенаправленно наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры города, разрушая подстанции и трансформаторы. Таким образом киевский режим пытается лишить людей света и тепла.

Губернатор Запорожской области подчеркнул: главная задача - обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения Энергодара.

Наша с вами задача - обеспечить территорию, обеспечить районы и город Энергодар, по поручению президента, обеспечить максимально всеми функциями, всеми элементами жизнеспособности сказал Балицкий

Для этого необходимо объединить усилия городских служб, региональных ведомств и специалистов ЗАЭС. Все проблемные вопросы глава региона взял в работу, чтобы в дальнейшем решать их как на региональном, так и на федеральном уровне. Отдельно Евгений Балицкий поручил усилить меры безопасности в городе, в том числе проработать вопрос увеличения числа мобильных огневых групп.