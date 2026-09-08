Электроснабжение Бердянска и Бердянского МО частично восстановили после атак ВСУ

Балицкий: частично восстановлено электроснабжение Бердянска и Бердянского МО Электроснабжение Бердянска и Бердянского МО частично восстановили после атак ВСУ

Москва8 сен Вести.В Запорожской области продолжаются ремонтные работы на ключевых узлах электроснабжения, которые были повреждены в результате массированных атак противника по объектам энергетической инфраструктуры региона. Подробности в MAX сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В настоящее время специалистам удалось частично восстановить электроснабжение в Бердянске и Бердянском муниципальном округе.

При условии стабильной оперативной обстановки удастся перейти к узлам, питающим остальную часть регион уточнил Балицкий

Работы ведутся непрерывно, но существует постоянный риск повторных атак, в том числе на бригады энергетиков, отметил Балицкий.

Специалисты работают с максимальной интенсивностью, даже в таких непростых условиях написал он

Делается все возможное, чтобы подать стабильное напряжение, подчеркнул глава региона и поблагодарил жителей области за понимание и терпение.