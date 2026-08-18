Москва18 авгВести.Значительная часть Запорожской области до сих пор обесточена – обстановка остается напряженной. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.
На сегодняшний день большая часть Запорожской области остается без электроснабжения. Ситуация по-прежнему сложнаянаписал Евгений Балицкий
Отмечается, что специалисты трудятся на всех ключевых участках – от подстанций до распределительных сетей. Задействованы резервные источники питания и генераторы для социальных объектов.
Удары Вооруженных формирований Украины пришлись по энергетической инфраструктуре не только Запорожской области, но и соседних регионов - Херсонской области, ДНР, ЛНР и Крыма.
Евгений Балицкий подчеркнул, что атаки на объекты энергоинфраструктуры - сознательный удар противника по мирному населению.
Губернатор поблагодарил всех, кто помогает в восстановлении.