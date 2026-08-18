В Запорожской области большая часть региона обесточена Большая часть Запорожской области остается без энергоснабжения

Москва18 авг Вести.Значительная часть Запорожской области до сих пор обесточена – обстановка остается напряженной. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

На сегодняшний день большая часть Запорожской области остается без электроснабжения. Ситуация по-прежнему сложная написал Евгений Балицкий

Отмечается, что специалисты трудятся на всех ключевых участках – от подстанций до распределительных сетей. Задействованы резервные источники питания и генераторы для социальных объектов.

Удары Вооруженных формирований Украины пришлись по энергетической инфраструктуре не только Запорожской области, но и соседних регионов - Херсонской области, ДНР, ЛНР и Крыма.

Евгений Балицкий подчеркнул, что атаки на объекты энергоинфраструктуры - сознательный удар противника по мирному населению.

Губернатор поблагодарил всех, кто помогает в восстановлении.