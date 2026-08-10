После атак БПЛА в Запорожской области восстанавливают электроснабжение В Запорожской области идет восстановление электроснабжения

Москва10 авг Вести.В результате атак БПЛА в Запорожской области были уничтожены ключевые узлы электроснабжения, и восстановление требует не только времени, но и замены сложного оборудования. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

На данный момент можно говорить о частичном подключении электроснабжения, но подавляющая часть абонентов по-прежнему остается без света говорится в сообщении

По информации губернатора, восстановительные работы ведутся круглосуточно и усложняются непрекращающимися угрозами БПЛА. Бригады энергетиков трудятся в авральном режиме, задействованы все резервные источники питания.