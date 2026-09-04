Уволены министр энергетики Запорожской области и его первый заместитель

Министр энергетики Запорожской области и его первый зам отправлены в отставку Уволены министр энергетики Запорожской области и его первый заместитель

Москва4 сен Вести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о кадровых изменениях в составе регионального правительства.

Как следует из заявления, опубликованного руководителем субъекта в MAX, в отставку отправлены два высокопоставленных чиновника.

От должностей освобождены министр энергетики Запорожской области и его первый заместитель.

Спрос за энергетическую безопасность региона будет строгий. Система электроснабжения получила серьезные повреждения в результате целенаправленных массированных атак противника говорится в сообщении

Евгений Балицкий подчеркнул, что значительная часть Запорожской области остается без электроснабжения. Восстановительные работы ведутся ежедневно, однако темпы и качество работы профильного органа не устраивают губернатора.