Москва4 сенВести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о кадровых изменениях в составе регионального правительства.
Как следует из заявления, опубликованного руководителем субъекта в MAX, в отставку отправлены два высокопоставленных чиновника.
От должностей освобождены министр энергетики Запорожской области и его первый заместитель.
Спрос за энергетическую безопасность региона будет строгий. Система электроснабжения получила серьезные повреждения в результате целенаправленных массированных атак противникаговорится в сообщении
Евгений Балицкий подчеркнул, что значительная часть Запорожской области остается без электроснабжения. Восстановительные работы ведутся ежедневно, однако темпы и качество работы профильного органа не устраивают губернатора.