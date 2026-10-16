Москва16 окт Вести.Ситуация с Запорожской атомной электростанций находится под полным контролем, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По его словам, благодаря главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, тема с безопасностью на станции и нехваткой дизельного топлива стала ключевой не только в российских, но и зарубежных СМИ.

В чем мы поддерживаем МАГАТЭ — правильный, своевременный сигнал всему прогрессивному человечеству, как говорится, всем людям которых действительно волнует ядерная безопасность и которые не хотели бы допустить каких бы то ни было инцидентов. Конечно же, необходимо сделать все, чтобы обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции, в том числе и в дизельном топливе на случай отключения от внешних источников энергоснабжения в результате военных действий. С другой стороны, мы контролируем ситуацию полностью сказал Лихачев

На сегодняшний день, как отметил глава Росатома, существующего запаса дизеля хватает для штатной работы в случае отсутствия внешнего энергоснабжения.