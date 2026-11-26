Москва26 нояВести.Запорожская АЭС, оставшаяся без внешнего энергоснабжения, находится в безопасном и устойчивом состоянии, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
Ранее Лихачев сообщал, что станция потеряла внешнее энергоснабжение утром в среду, 25 ноября, идут работы по восстановлению.
Дежурные дизель-генераторы, дистанционные дизель-генераторы включились без замечаний. Станция в безопасном и в устойчивом состояниисказал Лихачев журналистам
Он уточнил, что вопрос внешнего энергоснабжения нужно решить как можно скорее.
Ранее сообщалось, что в Энергодар доставят 50 трансформаторов для решения проблем с электроснабжением.