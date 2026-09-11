Лихачев: надеемся, что даты визита Гросси на ЗАЭС появятся на следующей неделе

Лихачев надеется, что о визите Гросси на ЗАЭС станет известно на будущей неделе Лихачев: надеемся, что даты визита Гросси на ЗАЭС появятся на следующей неделе

Москва11 сен Вести.Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выразил надежду, что конкретные даты посещения главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Запорожской АЭС станут известны на следующей неделе. Об этом он заявил в интервью ИС "Вести".

Ему явно не дали приехать, мы конкретных дат не имеем. Очень надеемся, что они появятся уже на следующей неделе в ходе наших встреч на полях Венской конференции. В понедельник в Вене открывается семидесятая юбилейная конференция МАГАТЭ – такое главное событие года в Международном ядерном агентстве сказал Лихачев

Ранее сообщалось, что Россия готова обеспечить безопасность возможного нового визита Гросси на ЗАЭС в зоне своей ответственности.