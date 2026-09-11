Москва11 сенВести.Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев выразил надежду, что конкретные даты посещения главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Запорожской АЭС станут известны на следующей неделе. Об этом он заявил в интервью ИС "Вести".
Ему явно не дали приехать, мы конкретных дат не имеем. Очень надеемся, что они появятся уже на следующей неделе в ходе наших встреч на полях Венской конференции. В понедельник в Вене открывается семидесятая юбилейная конференция МАГАТЭ – такое главное событие года в Международном ядерном агентствесказал Лихачев
Ранее сообщалось, что Россия готова обеспечить безопасность возможного нового визита Гросси на ЗАЭС в зоне своей ответственности.