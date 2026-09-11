Лихачев назвал сроки очередной ротации специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС Лихачев: ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС планируется на следующей неделе

Москва11 сен Вести.Очередная ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС запланирована на следующей неделе, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что конкретных дат визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС нет, однако они могут быть определены на следующей неделе в ходе встреч на полях Венской конференции.

При этом оговорены сроки ротации, очередной тридцать пятой ротации. Она состоится на следующей неделе, по крайней мере, если не будет сорвана, то мы со своей стороны готовы сказал Лихачев

В конце августа глава Росатома сообщал, что киевский режим своими атаками на Энергодар сорвал визит Гросси на ЗАЭС, а также ротацию инспекторов агентства на станции.