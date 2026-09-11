Лихачев: переговоры с Гросси запланированы на полях конференции МАГАТЭ в Вене

Лихачев проведет переговоры с Гросси на полях конференции МАГАТЭ в Вене Лихачев: переговоры с Гросси запланированы на полях конференции МАГАТЭ в Вене

Москва11 сен Вести.Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев проведет переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в рамках 70-й юбилейной генеральной конференции агентства, которая открывается в Вене в понедельник, 14 сентября. Об этом он заявил в интервью информационной службе "Вести".

В понедельник в Вене открывается семидесятая юбилейная генконференция МАГАТЭ – такое главное событие года в Международном ядерном агентстве. И в рамках этого события запланированы наши с ним (Гросси — прим. ред.) переговоры. Я надеюсь, мы выйдем на понимание его визита [на Запорожскую АЭС] сообщил Лихачев

Ранее Лихачев выразил надежду, что конкретные даты посещения Рафаэлем Гросси Запорожской АЭС будут известны на следующей неделе.