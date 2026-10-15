Глава Росатома Лихачев: мы вышли на режим тишины на Запорожской ТЭС

Лихачев объявил о режиме тишины на Запорожской ТЭС Глава Росатома Лихачев: мы вышли на режим тишины на Запорожской ТЭС

Москва15 окт Вести.На Запорожской тепловой электростанции (ТЭС), которая обеспечивает энергоснабжением работу Запорожской АЭС (ЗАЭС), наступил с 15 октября режим тишины. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев во время экскурсии по музею "АТОМ", которую он провел для зарубежных ученых.

По словам Лихачева, режим тишины был согласован с Минобороны и МИД РФ, а также с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Подключив МАГАТЭ согласовав с нашими министерствами, министерством обороны, министерством иностранных дел, мы сегодня вышли на режим тишины на Запорожской тепловой электростанции. Это значит, что наши специалисты сейчас выходят и начинают ремонт технологического оборудования, который позволит укрепить энергоснабжение ЗАЭС, минимизировать риск очередной потери энергоснабжения сказал Лихачев

По словам главы Росатома, эти работы очень важны для предотвращения рисков на ЗАЭС.

Это очень важно с учетом надвигающегося осенне-зимнего периода, возрастания температурных рисков и, естественно, увеличения потребления дизельного топлива. Очень надеюсь, что режим тишины будет соблюден, мы закончим все восстановительные работы, повысив, таким образом, энергетическую безопасность ЗАЭС добавил Лихачев

Ранее глава Росатома отметил, что энергоснабжение ЗАЭС остается крайне неустойчивым.