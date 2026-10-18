Москва18 октВести.Ремонт оборудования на Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС) для энергоснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которое было повреждено в результате атак Вооруженных сил Украины, займет не менее недели в случае действия режима тишины. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
По ее словам, ремонт оборудования продолжается, специалисты работают в соответствии с установленным порядком.
Что касается сроков, то, по оценкам, подобные работы по времени занимают не менее неделидобавила она в разговоре с ТАСС
С 15 октября на Запорожской тепловой электростанции действует режим тишины. Мера была согласована с Минобороны и МИД России, а также с Международным агентством по атомной энергии. По словам главы Росатома Алексея Лихачева, в это время будет проводиться ремонт оборудования для предотвращения рисков на ЗАЭС.