Ремонт на ТЭС для энергоснабжения ЗАЭС в режиме тишины займет не менее недели

На ЗАЭС назвали сроки ремонта на Запорожской ТЭС в режиме тишины Ремонт на ТЭС для энергоснабжения ЗАЭС в режиме тишины займет не менее недели

Москва18 окт Вести.Ремонт оборудования на Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС) для энергоснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которое было повреждено в результате атак Вооруженных сил Украины, займет не менее недели в случае действия режима тишины. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее словам, ремонт оборудования продолжается, специалисты работают в соответствии с установленным порядком.

Что касается сроков, то, по оценкам, подобные работы по времени занимают не менее недели добавила она в разговоре с ТАСС

С 15 октября на Запорожской тепловой электростанции действует режим тишины. Мера была согласована с Минобороны и МИД России, а также с Международным агентством по атомной энергии. По словам главы Росатома Алексея Лихачева, в это время будет проводиться ремонт оборудования для предотвращения рисков на ЗАЭС.