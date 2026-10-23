Москва23 окт Вести.Восстановление оборудования Запорожской ТЭС, которая снабжает энергией атомную станцию, успешно закончено. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Он пояснил, что в ремонте нуждалось оборудование, обеспечивавшее подачу электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию по линии "Ферросплавная". Оно было повреждено в результате ударов ВСУ.

Ремонтные бригады Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций "Росатома", успешно завершили ремонтные работы на электротехническом оборудовании Запорожской тепловой станции добавил Лихачев

15 октября глава Росатома сообщил, что в районе Запорожской ТЭС введен режим тишины, чтобы специалисты могли провести ремонт поврежденного оборудования.