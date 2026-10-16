Лихачев: ВСУ вторые сутки соблюдают режим тишины для ремонта на Запорожской ТЭС Лихачев: ВСУ соблюдают режим тишины для ремонта оборудования на ЗаТЭС

Москва16 окт Вести.ВСУ соблюдают режим тишины вторые сутки для проведения срочного ремонта оборудования, необходимого для обеспечения питания инфраструктуры безопасности Запорожской ТЭС (ЗаТЭС), сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Сегодня мы подтвердили, что режим тишины вторые сутки соблюдается. Сейчас работают саперы, потом будут специалисты. Специалисты МАГАТЭ также активно в это погружены и вместе с нами фиксируют это соблюдение тишины сказал Лихачев журналистам в пятницу

В "Росатоме" пояснили, что уникальность данного оборудования заключается в соединении Запорожской АЭС со внешней линией "Ферросплавная". Стабильное функционирование этих систем критически важно, так как именно они обеспечивают питание комплексов безопасности и охлаждения реакторов, подчеркнули в госкорпорации.

Ранее глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что новая топливная колонна, которую готовит "Росатом", укрепит топливную безопасность Запорожской АЭС дополнительной поставкой дизельного топлива.