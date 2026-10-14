Москва14 окт Вести.Госкорпорация "Росатом" сохраняет поставки для атомной энергетики стран Запада – в первую очередь из-за их критического значения с точки зрения безопасности. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

По его словам, в сотрудничестве с Росатомом заинтересованы буквально все страны мира.

Есть, конечно, политические нюансы, но мы слушаем нашего президента, а он нам говорит, что у нас вообще-то недружественных стран нет. Есть элиты, правители недружественные, и я думаю, что история скоро про них забудет даже. А вот народы – конечно, хотят сотрудничать, хотят учиться, хотят деньги зарабатывать, хотят свои развивать города, и мы готовы им оказать в этом участие отметил Лихачев

Росатом, по его словам, продолжает активное сотрудничество со своими зарубежными партнерами.

Мы просто участвуем в этом активно и продолжаем поставки, в том числе и в западные страны – по крайней мере, пока продолжаем. Потому что знаем, что для них, для их атомной энергетики это будет иметь критическое значение – в первую очередь с точки зрения безопасности. И, исходя из наших обязательных принципов соблюдения основных постулатов безопасности, мы эти поставки сохраняем сообщил Алексей Лихачев

По его словам, в ближайшие два года Росатом планирует расширить свою деятельность на все регионы мира.