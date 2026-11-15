Лихачев объяснил, что делает Росатом лидером в экспорте атомных технологий Лихачев: спектр решений Росатома делает его лидером экспорта атомных технологий

Москва15 ноя Вести.Росатом сегодня предлагает своим партнерам весь спектр современных решений, чем и объясняется его лидерство в сфере экспорта атомных технологий. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Соловьевой генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Свое интервью он дал на полях форума "Мировые атомные дни" в Анталье.

Мы предлагаем весь спектр решений в современной атомной энергетике в поколении 3+ заявил он

По его словам, все эти решения существуют в России, можно прийти и самому убедиться.

Не только сами объекты, но и вся инфраструктура, подготовка кадров, соответствующие сервисные работы, поставки топлива — все, как говорится, в нашем пакете предложений подчеркнул Алексей Лихачев

Он отметил, что это - сегодняшнее лидерство в экспорте атомных технологий, потому что у Росатома больше 80% мирового экспорта АЭС.