Москва15 нояВести.Росатом сегодня предлагает своим партнерам весь спектр современных решений, чем и объясняется его лидерство в сфере экспорта атомных технологий. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Соловьевой генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Свое интервью он дал на полях форума "Мировые атомные дни" в Анталье.
Мы предлагаем весь спектр решений в современной атомной энергетике в поколении 3+заявил он
По его словам, все эти решения существуют в России, можно прийти и самому убедиться.
Не только сами объекты, но и вся инфраструктура, подготовка кадров, соответствующие сервисные работы, поставки топлива — все, как говорится, в нашем пакете предложенийподчеркнул Алексей Лихачев
Он отметил, что это - сегодняшнее лидерство в экспорте атомных технологий, потому что у Росатома больше 80% мирового экспорта АЭС.