Москва29 окт Вести.Россия готова предложить начинающим атомным странам, в том числе в Африке, комплексные и выгодные решения. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести".

Глава российской госкорпорации отметил, что бюджетная обеспеченность и величина ВВП стран Африки заметно отстает от европейских. Однако государства этого континента будут развиваться ускоренными темпами.

И, кстати, все мировые чемпионы по росту ВВП - с африканского континента. А это значит, что в любом случае им нужна будет генерация. Где-то это сразу гигаваттная мощность, где-то это начнется условно с уровня десятков, сотен мегаватт. Но Африка точно будет строить электрическую генерацию. И наша задача в этом большом спросе на электричество на африканском континенте найти свою нишу и предложить наиболее оптимальные, устраивающие наших партнеров решения. Мы это умеем. Здесь мы точно чемпионы мира по тому, чтобы предложить наиболее комплексные и выгодные решения в целом для начинающей атомной страны сказал Лихачев

Он также рассказал, что Руанда станет первым партнером Росатома по проекту АЭС малой мощности.