Москва28 окт Вести.Африку долгое время использовали как бесплатную кладовку различных ресурсов, в том числе и человеческих, настало время возвращать континенту долг. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Он обратил внимание на необходимость сделать развитие Африки заботой всего человечества.

Огромная несправедливость, которая была за последние столетия, когда Африку использовали как бесплатную кладовую человеческих, биологических, природных ресурсов. У планеты настало время возвращать долги. Возвращать долги и сделать развитие Африки действительно заботой и служением всего человечества. Невозможно процветать на одном континенте и не иметь достаточно еды, электричества и воды на другом. Это не есть устойчивое будущее сказал Лихачев

По его словам, процветание в одном регионе и бедность в другом – дорога к конфликтам и дисгармонии.

Поэтому для нас, конечно же, все африканские проекты носят обоснованно экономический характер, мы всегда считаем цифры, но при этом в целом эта работа — это служение. И именно на это нас настраивает и президент Российской Федерации, говоря о том, что, как бы ни было сложно, нужно искать возможности реализовать наши проекты, в первую очередь энергетические, на территории африканских стран добавил Лихачев

Глава Росатома отметил, что в ближайшее время Африке могут понадобиться тераватты электричества.