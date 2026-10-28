Москва28 окт Вести.Африке в ближайшее время понадобятся тераватты электричества, развитие стран континента должно стать заботой всего человечества, заявил ИС "Вести" глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Для России все африканские проекты носят обоснованно экономический характер. Ключевыми на данный момент являются энергетические проекты, подчеркнул он.

Это тераватты, мы будем стараться. В чем главный африканский вызов? Огромная несправедливость, которая была за последние столетия, когда Африку использовали как бесплатную кладовую человеческих, биологических, природных ресурсов. У планеты настало время возвращать долги, понимаете? Возвращать долги и сделать развитие Африки действительно заботой и служением всего человечества сказал Лихачев

В Москве проходит третий саммит Россия — Африка, в котором приняли участие большая часть африканских государств в лице их лидеров и представителей. Ключевые темы встречи назвали в союзе "Африканской деловой инициативе".