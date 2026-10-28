Лихачев заявил о случаях вредительства ряда стран в адрес проекта АЭС в Египте

В Росатоме сообщили о случаях вредительства по отношению к проекту АЭС в Египте Лихачев заявил о случаях вредительства ряда стран в адрес проекта АЭС в Египте

Москва28 окт Вести.Росатом столкнулся с вредительством со стороны некоторых стран по отношению к проекту строительства атомной электростанции (АЭС) "Эль-Дабаа" в Египте, заявил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев. Он отметил, что все это удалось преодолеть.

Об этом Лихачев сообщил во время сессии "Атомные технологии в Африке: набираем обороты для будущего" саммита Россия - Африка, который проходит в Москве 28-29 октября.

В ходе реализации того же египетского проекта мы столкнулись и с пандемией, с санкциями, с реальным вредительством, я считаю, другими словами не могу сказать, реальным вредительством со стороны некоторых стран в адрес этого проекта. Но мы смогли это преодолеть сказал глава Росатома

В сентябре Лихачев сообщил ИС "Вести", что площадка АЭС "Эль-Дабаа" может вместить еще четыре энергоблока.