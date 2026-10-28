Росатом назвал три африканские страны, где может построить АЭС Лихачев: Росатом рассчитывает построить АЭС в Эфиопии, Руанде и Замбии

Москва28 окт Вести.Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на взаимодействие в атомной отрасли с Эфиопией, Руандой и Замбией, заявил журналистам 28 октября глава компании Алексей Лихачев в кулуарах форума "Россия - Африка".

Мы верим, что решим вопрос рано или поздно со строительством атомной электростанции в Эфиопии. Руанда, Замбия тоже (возможны) отметил глава Росатома

В настоящее время корпорация возводит в Африке одну АЭС: станцию "Эль-Дабаа" в Египте. Запуск первого из четырех ее энергоблоков запланирован на 2028 год. К 2030 году станция должна выйти на проектную мощность 4800 мегаватт и обеспечивать порядка 10% энергопотребления в Египте.