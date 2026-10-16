Москва16 октВести.Росатом продолжает активно вести переговоры с рядом стран Юго-Восточной Азии и Африки о поставках плавучих атомных электростанций (АЭС), заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
В пятницу, 16 октября, Росатом подписал первое в мире соглашение об экспорте двух плавучих АЭС в Индонезию.
Мы с целым рядом стран Юго-Восточной Азии продолжаем активные разговоры (по плавучим АЭС - ред. Мы ведем такие разговоры с рядом африканских стран … Например, Египет заинтересовансказал Лихачев журналистам на форуме "Российская энергетическая неделя"
Ранее Лихачев озвучил примерные сроки создания российской АЭС на Луне.