Лихачев: Росатом обсуждает поставки плавучих АЭС со странами Азии и Африки

Лихачев рассказал об интересе к поставкам плавучих АЭС в Азии и Африке Лихачев: Росатом обсуждает поставки плавучих АЭС со странами Азии и Африки

Москва16 окт Вести.Росатом продолжает активно вести переговоры с рядом стран Юго-Восточной Азии и Африки о поставках плавучих атомных электростанций (АЭС), заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

В пятницу, 16 октября, Росатом подписал первое в мире соглашение об экспорте двух плавучих АЭС в Индонезию​.

Мы с целым рядом стран Юго-Восточной Азии продолжаем активные разговоры (по плавучим АЭС - ред. Мы ведем такие разговоры с рядом африканских стран … Например, Египет заинтересован сказал Лихачев журналистам на форуме "Российская энергетическая неделя"

Ранее Лихачев озвучил примерные сроки создания российской АЭС на Луне.