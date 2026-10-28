14:01 28 октября 2026Татьяна РутковскаяЭкономикаРосатом приступил к созданию флота плавучих АЭС для РоссииРосатом приступил к созданию флота плавучих АЭС для РоссииСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква28 октВести.Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.Читайте такжеЛихачев сообщил о планах начать создание энергофлота в этом году15:21 16 октЛихачев рассказал об интересе к поставкам плавучих АЭС в Азии и Африке14:18 16 октЛихачев: КНР готовится к запуску регулярных маршрутов по Севморпути14:10 12 сенРФ направила предложения по расширению сотрудничества по АЭС Египту, Индии и КНР13:40 11 сенПод Мурманском может появиться верфь Росатома для для достройки ПЭБов08:24 1 сенЛихачев рассказал о проектах Росатома в странах ШОС17:43 31 авгРосатом: есть планы по расширению стройки малых АЭС и гигаваттных блоков в Иране17:27 31 авгРосатом построит еще 17 энергоблоков АЭС в шести странах16:29 20 авгЭкономика28.10.2026