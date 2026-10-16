Лихачев: РФ в этом году приступает к созданию энергофлота

Лихачев сообщил о планах начать создание энергофлота в этом году Лихачев: РФ в этом году приступает к созданию энергофлота

Москва16 окт Вести.Россия приступает к созданию первого энергофлота уже в этом году, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По его словам, данный проект создается в интересах Индонезии.

Мы в этом году приступаем к созданию энергофлота уже в интересах Индонезии. И, на наш взгляд, это будет первая работающая атомная электростанция в Юго-Восточной Азии вообще в истории человечества, как говорится. И у меня сомнения, что кто-то нас обгонит, поэтому, скорее всего, мы тут будем первыми сказал глава Росатома

Ранее Лихачев сообщил об интересе к поставкам плавучих атомных электростанций (АЭС) в Азии и Африке.