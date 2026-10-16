Москва16 октВести.Россия приступает к созданию первого энергофлота уже в этом году, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.
По его словам, данный проект создается в интересах Индонезии.
Мы в этом году приступаем к созданию энергофлота уже в интересах Индонезии. И, на наш взгляд, это будет первая работающая атомная электростанция в Юго-Восточной Азии вообще в истории человечества, как говорится. И у меня сомнения, что кто-то нас обгонит, поэтому, скорее всего, мы тут будем первымисказал глава Росатома
Ранее Лихачев сообщил об интересе к поставкам плавучих атомных электростанций (АЭС) в Азии и Африке.