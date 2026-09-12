Москва12 сенВести.Китайские партнеры России готовятся перейти к регулярным рейсам по Северному морскому пути (СМП) после тестовых маршрутов. Об этом глава Росатома Алексей Лихачев заявил на полях мероприятий саммита БРИКС в Нью-Дели.
Саммит проходит 12–13 сентября в комплексе "Бхарат Мандапам".
Если Китайская Народная Республика и Республика Корея уже почувствовали вкус от тестовых рейсов, китайские наши партнеры переходят к регулярным рейсамсказал Лихачев
По его словам, дальнейшее развитие СМП и превращение его в трансконтинентальный транспортный коридор потребует участия партнеров по БРИКС и стран Юго-Восточной Азии.
Ранее Лихачев сообщал, что в ближайшие пять лет перед Росатомом стоит задача превратить Северный морской путь в Трансарктический транспортный коридор. Ключевой задачей Дальнего Востока он назвал создание "Восточных ворот" в Россию и Арктику.