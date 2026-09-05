Москва5 сен Вести.Запуск регулярного рейса из Китая в Европу по Северному морскому пути является событием планетарного масштаба. Такое мнение высказал режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Путь в одну сторону почти в два раза быстрее, чем путь через Суэцкий канал. В этом сезоне операторы планируют выполнить не менее восьми рейсов и привлечь флот из 7—8 судов ледового класса. Первый регулярный рейс. в Европу из Азии по Северному морскому пути - это событие планетарного значения. Я не шучу. Открытие такого пути – это изменение всей логики транспортных перевозок, удешевление и возможность увеличивать транспортные перевозки за счет того, что сокращается время этих перевозок. Конечно же, это в первую очередь выгодно нашей стране подчеркнул он

При этом, отметил Михалков, запуск такого маршрута вызвал негодование у западных аналитиков. В частности, в ряде СМИ появились сообщения, что этот маршрут будет вредить природе в случае возникновений ЧП.

Режиссер признался, что такая "экспертиза" у него вызывает раздражением.

Мы можем ли всерьез расценивать эту экспертизу? В два раза сокращается путь, увеличиваются возможности торговли, мало того - соединение Азией, Европы и вообще соединение Азии со всем миром через Северный морской путь — это величайшее событие, дорогу к которому проложили наши предки. А они пишут о том, что якобы невелика экономическая целесообразность заметил он

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что в ближайшие пять лет перед компанией стоит задача превратить Северный морской путь в Трансарктический транспортный коридор. Кроме того, он отметил, что другие страны с завистью смотрят на ледоколовооруженность России.